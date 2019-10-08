برلماني: "الرئيس يعمل بسرعة الصاروخ.. والوزراء بسرعة التوكتوك"

كتب أحمد علي وميرا ابراهيم:

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، إن الأوضاع الحالية تتطلب مراجعة حقيقية من قِبل الحكومة؛ لتحسين أحوال المواطن.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وأضاف "الحسيني" أن عددًا من الوزراء يعملون بـ"سرعة التوكتوك"، في وقت يعمل رئيس الجمهورية بـ"سرعة الصاروخ".

وأوضح أن هناك مبالغات كثيرة في فواتير الكهرباء، مطالبًا بمواجهة حاسمة لقراءات العدادات بما لا يتكبد المواطن مبالغ غير حقيقية.