"مستقبل وطن": قمة "مصر- قبرص- اليونان" حققت أهدافها الإستراتيجية

كتبت ميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القمة المصرية القبرصية اليونانية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية بالقاهرة، حققت كافة أهدافها في إطار التعاون الإستراتيجي بين الدول الثلاث حول تعزيز سبل الأمن والاستقرار وتحقيق عملية السلام بمنطقة شرق البحر المتوسط.

وأضاف منظور، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان ناقشت العديد من الملفات والقضايا الشائكة التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن باحترافية شديدة ومنها التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية في مكافحة ظاهرة الإرهاب الأسود الغاشم ومواجهة التطرف، بالإضافة إلى التعبير عن قلقهم من العملية العسكرية غير القانونية وغير المشروعة التي أعلنت تركيا شنها في الأراضي السورية وإدانتهم لأي محاولة تركية لتقويض وحدة الأراضي السورية، وكذلك تطورات القضية الفلسطينية حيث دعا رؤساء الدول والحكومات الثلاثة إلى حل سياسي عادل ودائم وشامل يتضمن حل الدولتين بناءً على قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية موحدة وفقا لحدود 1967.

وأشار الدكتور محمد منظور، إلى أن القمة ناقشت سبل العمل والتعاون من أجل تحقيق شراكة قوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر مما يعود بالنفع على مصلحة تلك الشعوب، مُذكرًا أن القمة وضعت حلول بالأوضاع في ليبيا بالتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لحل هذا الصراع واستعادة الاستقرار في ليبيا، وفيما يتعلق بالملف السوري، قال الدكتور محمد منظور، إن رؤساء الدول الثلاث أعربوا عن التزامهم بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها، داعمين المساعي الدولية لتعزيز الحل السياسي للصراع من منظور شامل على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن القمة المصرية القبرصية اليونانية ناقشت آخر تطورات التعاون بين الدول الثلاث واعبروا عن رغبتهم الحقيقية في تعزيز التعاون في مجالات استكشاف الغاز الطبيعي ومجالات الدفاع والأمن، والطاقة، والاستثمار، والتعليم، والسياحة، وحماية البيئة، ونقل التراث الثقافي.