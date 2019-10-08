مرصد الإسلاموفوبيا يدين انتهاك شرطة روتردام لحرمة أحد مساجد هولندا

كتب - محمود مصطفى:

أدان مرصد الإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، انتهاك شرطة روتردام بهولندا حرمة مسجد السلام وإهانة المقدسات الإسلامية في هولندا بالدخول إلى باحة المسجد بالأحذية، بالإضافة إلى استعانة الشرطة بكلب بوليسي للسيطرة على رجل أثناء الاعتقال.

وأوضح المرصد - في بيان اليوم الثلاثاء - أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر به رجل في أحد زوايا المسجد ثم دخلت قوات الشرطة إلى باحة المسجد بالأحذية وقاموا بالتعدي بوحشية على الرجل وإطلاق كلب عليه لمهاجمته وإسقاطه أرضًا ونهشه في أنحاء متفرقة من جسده.

وأشار المرصد إلى أن حالةً من الاستياء قد عمَّت المسلمين في هولندا حيث قدموا عدة مطالب لمنع مثل تلك الاعتداءات على المقدسات الإسلامية، كما طالبت قائد شرطة روتردام ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بإصدار بيان رسمي للاعتذار للمسلمين.

وشدد المرصد على أهمية احترام المقدسات الدينية والحفاظ عليها، ومراعاة قدسية أماكن العبادة، واللجوء إلى الطرق القانونية التي تكفل تنفيذ القانون والحفاظ على المقدسات الدينية دون تدنيس أو اعتداء أو تخريب.

وكانت الشرطة الهولندية قد صرحت بأن الاعتقال جاء بناءً على رغبة إدارة المسجد في إخراج الرجل من المبنى نتيجةَ تصرفه بعدوانية، كما أنه قام بمهاجمة الوكلاء ما أدى إلى اعتقاله وسجنه.