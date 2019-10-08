قرار جمهوري بإصدار ميدالية تذكارية لليوبيل الفضي للقوات البحرية

القاهرة - مصراوي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا حمل رقم ٥١٦ لسنة ٢٠١٩، بإصدار ميدالية تذكارية لليوبيل الفضي للقوات البحرية، وتكون من طبقة واحدة من البرونز وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن.

تمنح هذه الميدالية لجميع أفراد القوات البحرية الموجودين بالخدمة يوم ٢١ أكتوبر ١٩٩٢ على النحو التالي (جميع الضباط والدرجات الأخرى - جميع طلبة الكلية البحرية- ضباط القوات البرية والبحرية الذين عملوا بالقوات البحرية يوم ٢١ أكتوبر١٩٩٢).

نشر القرار في الجريدة الرسمية.​