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    رئيس قبرص يغادر القاهرة بعد مشاركته في القمة الثلاثية

    06:38 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    رئيس قبرص يغادر القاهرة بعد مشاركته في القمة الثلاثية

    الرئيس السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس

    القاهرة - أ ش أ:

    غادر الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، اليوم الثلاثاء مطار القاهرة، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، شارك خلالها فى القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

    وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال القمة، توافق الرؤي بين قادة الدول الثلاث، إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    وتم خلال أعمال القمة، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون، ومنها منع الازدواج الضريبي بين مصر وقبرص.​

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    نيكوس أناستاسيادس السيسي القاهرة قبرص اليونان

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