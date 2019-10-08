رئيس قبرص يغادر القاهرة بعد مشاركته في القمة الثلاثية

القاهرة - أ ش أ:

غادر الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، اليوم الثلاثاء مطار القاهرة، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، شارك خلالها فى القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال القمة، توافق الرؤي بين قادة الدول الثلاث، إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال أعمال القمة، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون، ومنها منع الازدواج الضريبي بين مصر وقبرص.​