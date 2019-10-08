رئيس وزراء اليونان: مصر دول كبيرة ذات أهمية محورية وعامل استقرار في المنطقة

كتب- يوسف عفيفي:

أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، أن مصر ليست مجرد بلد "صديق" بل هي دولة كبيرة ذات أهمية محورية وعامل استقرار في المنطقة، ولها دور فعال داخل منظمة مؤتمر التعاون الإسلامي، وأيضا في القارة الأفريقية.

وقال ميتسوتاكيس - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اليوم الثلاثاء، "لقد التقينا اليوم مع الصديقين: رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس قبرص"، مشيرا إلى أن هذا دليل على مدى قوة الضوابط بين كل من مصر واليونان وقبرص في هذه الآلية الناجحة جدا.

وأعرب عن الشكر والتقدير للرئيس السيسي على كلماته الطيبة وحسن الضيافة، منوها إلى أنها المرة الأولى التي يشارك فيها بصفته رئيس وزراء اليونان في هذه "الآلية الثلاثية".

وأكد رئيس وزراء اليونان أن بلاده ذات جذور عميقة في الزمن والتاريخ، وأن التعاون بين البلدان الثلاثة على أساس دفع الرخاء والأمن والاستقرار الإقليمي،كما أن هذا التعاون مفتوح لكل الدول التي تشارك هذه القيم.

وشدد على أن مصر هي حليف وثيق في الحرب ضد الإرهاب، ويتعين أخذ ذلك في الاعتبار داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدا السير في الخطوات القادمة لمزيد من توثيق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأشار إلى أن مصر بمثابة المانع لتدفق المزيد من المهاجرين إلى الخارج، حيث تستضيف خمسة ملايين من المهاجرين فوق أراضيها وتواجه شبكات التهريب دون أن تطلب أي مقابل على هذا العمل، كما أنها تستضيف على مدى تاريخها جالية يونانية قوية ، عبروا عن الصداقة والتفاهم بين الشعبين.

وجدد رئيس الوزراء اليوناني - خلال المؤتمر الصحفي المشترك - التأكيد على أن مصر تعد شريكا قويا لليونان ، وبمثابة "رأس الحربة" في مجال الطاقة، مضيفا أن هناك مبادرة يونانية لتنظيم مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة حول آثار التغير المناخي على التغير الثقافي.

ووجه رئيس الوزراء اليوناني الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي لزيارة (أثينا ) العام القادم "2020 " لافتا إلى أنه تم التوقيع على برنامج تنفيذي لتشجيع الاستثمارات بعد الأخذ في الاعتبار الخطوات الجادة التي تمت في السياحة والزراعة وحماية البيئة.

ولفت إلى أن اليونان تخرج بخطوات ثابتة من الأزمة الاقتصادية، وتتوجه نحو التعاون الإقليمي للانفتاح على الخارج، بالتعاون مع مصر وقبرص، مؤكدا أن هذا التعاون ضمن الأولويات في سياسات بلاده.​