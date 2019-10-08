"تريليون جنيه".. مدبولي يعلن إنجازات العاصمة الإدارية وقيمتها السوقية

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية بناء المدن الجديد على مستوى محافظات مصر، وأهميتها للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية في ظل التزايد السكاني الكبير.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بمشاركة 8 وزراء، لإلقاء بيان للشعب المصري بشأن الظروف التي تمر بها البلاد، مطالبا الأعضاء بالرجوع لمضابط مجلس الشعب في بداية الثمانينيات والتي حدث بها استدعاء لوزير الإسكان بشأن بناء المدن الجديدة وكانت بواقع 22 مدينة من العاشر من رمضان والعبور والشروق وغيرها.

وأكد مدبولي أن هذه المدن تضم الآن حوالي 9 ملايين مواطن وبها قلاع الصناعة تعد عمادًا للاقتصاد المصري متسائلا: "لو لم تُبنى هذه المدن ماذا كان حال مصر الآن؟

ولفت مدبولي إلى أن هذا المبرر يجعل الحكومة تنشئ مدنًا جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تحويل أرض مهملة لمناطق ومدن جديدة بقيمة كبيرة، وهو ما حدث في العاصمة الإدارية بواقع 170 ألف فدان ببنية أساسية كبيرة بعيدا عن الموازنة وأصبحت قيمتها السوقية الآن حوالي تريليون جنيه مصري وهذه للأجيال القادمة، قائلا: "نعظم أصول الدولة التي كانت تهدر وهذا يحدث في العاصمة الإدارية و14 مدينة أخرى".

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