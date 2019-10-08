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    وزير الزراعة يبحث مع رئيس (الإيفاد) الأنشطة التي ينفذها الصندوق في مصر

    03:59 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    وزير الزراعة يبحث مع رئيس (الإيفاد) الأنشطة التي ينفذها الصندوق في مصر

    الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة

    بني سويف- أ ش أ:

    بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) جيلبرت اونجبو، أهم الأنشطة التي ينفذها الصندوق في مصر، وخاصة في مجال تطوير الري الحقلي.

    جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس (إيفاد) بمقر ديوان محافظة بني سويف؛ تمهيدًا لبدء جولة تفقدية للمشروعات الزراعية التي يمولها الصندوق في المحافظة، حيث استقبلهم المحافظ المستشار هاني عبد الجابر.

    وبحث الجانبان - خلال اللقاء - أيضًا المشروعات المتعلقة بالقضاء على الفقر في المجتمعات الريفية وتحسين المستوى المعيشي للأسر في المناطق النائية، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية في مصر.

    ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد عدد من المشروعات الخاصة بتطوير الري الحقلي في قرى المحافظة، والذي يساهم في ترشيد استخدامات المياه في الزراعة.

    حضر اللقاء، الدكتورة دينا صالح مدير مكتب الإيفاد في مصر، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وعدد من مسؤولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.​

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