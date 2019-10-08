رئيس الوزراء: خطوات قوية لرفع الأجور والمعاشات

كتب- أحمد علي، وميرا إبراهيم:

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة ستتخذ خطوات قوية فيما يخص رفع الأجور والمعاشات، كلما استطاعت، من خلال رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، لنتمكن من الاستثمار بشكل أكبر في مجالي الصحة والتعليم.

ونبه مدبولي- في البيان الذى ألقاه بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الثلاثاء- إلى أن مصر تواجه حربًا غير تقليدية، من خلال محاولات بث الشائعات لإحداث البلبلة وخلق حالة إحباط والإضرار بثقة المواطن والتشكيك في مقدرات مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة.

وأضاف: لن يستطيع أحد، من خلال حرب تقليدية، استهداف مصر؛ لأنها تمتلك جيشًا قويًا، والكيانات التي تسعي لإنهيار الدولة بالمنطقة حاولت أن تهز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، خلال الشهر الماضي، مؤكدا أن الحكومة تعمل من أجل تحقيق استقرار وأمن الوطن وتتحمل وتعي كافة التحديات.

وتابع: جميع جهات الدولة وأجهزتها تحركت على الفور وفق القانون، وتعاملت مع ما حدث، وحيَّا قوات الشرطة التي تعاملت مع ما حدث بحسم دون تجاوز للقانون. والدولة وأجهزتها المختلفة ومجلس النواب والقوات المسلحة والشرطة هم الضمانة لاستقرار وأمن الوطن.​