"لسنا بحاجة لهذا الكم من الموظفين".. مدبولي يشرح أعباء الجهاز الإداري

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات القومية المنفذة على الأرض وفرت 5 ملايين فرصة عمل على مدار الخمس سنوات الماضية .

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بمشاركة 8 وزراء، لإلقاء بيان للشعب المصري بشأن الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح مدبولي، أن مصر تزيد سنويا بواقع 2.5 مليون مواطن، الأمر الذي يستلزم توفير مليون فرصة عمل سنويا، وهو نهج تعمل عليه الحكومة.

وتطرق مدبولي لحجم الطرق الكبيرة التي نفذتها الدولة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الشباب المصري هو من أقام هذه الشبكة، وغيرها من المدن الجديد ومحطات الطاقة ومشروعات الغاز، متابعا: "البطالة تنخفض ووصلنا لمعدلات جيدة"، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية أن الجميع يريد الوظيفة الحكومية وهو أمر غير وارد خاصة أننا ندرك أن الجهاز الإداري مثقل بالأعباء ولسنا في حاجة لهذا الكم من الموظفين.