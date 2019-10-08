"إنجازات وأزمات وتسديد فواتير".. مدبولي يتحدث للشعب بالبرلمان- تغطية خاصة

كتب- أحمد وميرا إبراهيم:

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - في بيانه أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إنه بعد 15 شهرا من عمر الحكومة الحالية، بات واضحا أن مؤشرات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أظهرت تحسنا في سعر الصرف.

ونوه مدبولى، فى بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم- إلى أن قطاع السياحة يتعافى ، حيث حقق أعلى إيرادات هذا العام، مشيرا إلى أن عجز الموازنة انخفض إلى نسبة 8,2 %، كما حققت الحكومة المستهدف الوارد بالموازنة العامة للدولة، كما حققت فائضا أوليا بنسبة 2 % بعد تجنيب فوائد الديون والقروض، بما قيمته 4 مليارات جنيه وهي الفارق مابين الإيرادات والمصروفات.

وقال إن الحكومة تعي أن هناك ضغطا وقع على المواطن خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شكر المواطن الذي تحمل تبعات البرنامج والذي بدونه لم يكن ينجح الإصلاح الاقتصادي.

ونبه إلى أن تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تأكل من "شعبية الحكومة" في هذا الظرف التاريخي، حيث تم اتخاذ قرارات صعبة، وبدونها كانت المؤسسات الخاصة تتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 35 جنيها، ما لم تتم عملية "التعويم" لسعر الصرف، ما كان سيرفع الأسعار بشكل كبير إذا لم تتم إجراءات "التعويم".

وقال رئيس الحكومة، إن البرنامج سيحدد شكل مصر خلال العشر سنوات المقبلة، وإن رئيس الجمهورية وجه بتنفيذ إجراءات "الحماية الاجتماعية"، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بزيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات في الحكومة وقطاع الأعمال العام، مع بدء ظهور ثمرات برنامج الإصلاح.

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