إضافة مجموعات جديدة للتموين.. مدبولي: أوقفنا حذف المواطنين من البطاقات

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء - في البيان الذي ألقاه أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الدولة لم تخفض مخصصات التموين، وإنما رفعتها من 85 مليار جنيه العام الماضي إلى 89 مليار جنيه العام الجاري، لافتا إلى أن الحكومة استهدفت من خلال "ميكنة" بطاقات التموين، تنقية الكشوف حتى يذهب الدعم لمستحقيه.

وأضاف أن عملية "ميكنة " بطاقات التموين كشفت عن وجود بطاقات مكررة، وأخرى تحتوي على أرقام قومية خاطئة، إلى جانب وجود بطاقات لأشخاص غير موجودين من الأساس.

وأشار إلى أنه في يناير الماضي كان هناك 81 مليون اسم موجودين على كشوف دعم الخبر، و61 مليونا فيما يخص دعم التموين، لافتا إلى أنه مع إجراء عملية التنقية أصبح دعم الخبز يذهب لـ70 مليون مواطن، ودعم التموين يستفيد منه 63 مليون مواطن.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه اعتبارا من شهر فبراير الماضي تم إعادة 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين، مشيرا إلى أن الحكومة لا تقوم بعمليات حذف خلال المرحلة الحالية، وتراجع التظلمات المقدمة من المواطنين، كما تسعى لإدخال مجموعات جديدة من المستحقين سواء أسر جديدة أو مواليد جدد.

وأشار إلى أنه تم رفع دعم الضمان الاجتماعي من 17.5 إلى 18.5 مليار جنيه، وأن الدولة استهدفت إدخال 100 ألف أسرة جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي، مع عودة من يثبت تظله لصرف المعاش، لافتا إلى أن أحد أهم مشاكل التموين كان عدم وجود منافذ، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا آلاف المنافذ من خلال مبادرة "أمان " بعيدا عن الوسطاء.​