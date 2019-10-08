بالورقة والقلم.. رئيس الوزراء: أسعار السلع الأساسية انخفضت كثيرًا

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أسعار السلع الأساسية انخفضت كثيرا عن الفترات الماضية، قائلا: "أسعار السلع الأساسية انخفضت من لحوم وخضروات وده واضح عندنا بالورقة والقلم".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بمشاركة 8 وزراء، لإلقاء بيان للشعب بشأن الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن أسعار السلع لا تنخفض أو تظل ثابته على الأقل.

وبشأن ملف الصحة قال مدبولي، إن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات، بإجراء 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، والقضاء على قوائم الانتظار، ومائة مليون صحة وفيروس سي وصحة المرأة، مؤكدا أن هذه المبادرات لا تُنفذ في يوم ولية ولكنها مستمرة، ومبادرة حياة كريمة مخصص لها في الموازنة 6.6 مليار جنيه؛ من أجل رفع مستوى 1000 قرية.