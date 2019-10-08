لنقل 4 ملايين راكب يوميًا.. كامل الوزير يشرح تطوير السكة الحديد

كتب- محمد سامي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن السكة الحديد المصرية يبلغ طولها 10 آلاف كيلو متر تعمل بـ40% من طاقتها فقط، وتنقل مليون مواطن يوميا، وقدراتنا الحقيقة مع تطوير نظام الإشارات الجديد تنقل من 4 إلى 5 ملايين مواطن.

وأضاف الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك ما يقارب 3100 عربة قطار تعمل في مصر أُنشئت منذ عام 1980؛ أي أنها تعمل منذ أكثر من 39 عامًا، موضحا أن هناك 1300 عربة تحتاج إلى رفع كفاءة وتجديد وصيانة، وجرى الاتفاق على صيانة بعضها في ورش الهيئة بمحافظة بني سويف، وصيانة 400 عربة بشركة سيماف الوطنية بعد التعاقد معها؛ في إطار توجيهات الرئيس بتطوين صناع العربيات والجرارات في مصر.

وأضاف الوزير، أنه بعد التعاقد على الـ1300 عربة جديدة بالإضافة إلى 3100 عربة قديمة، يصبح لدينا 4400 عربة سكة حديد وحتى تعمل السكة الحديد بكامل طاقتها نحتاج 3 أضعاف هذا العدد من العربات أي ما يقرب من 12 ألف عربة، مؤكدا أن شركة سيماف سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة في تصنيع العربات.

ووجه الوزير رسالة إلى الشعب المصري، قائلًا: "انتظروا الكثير ودي البداية لإصلاح السكة الحديد وكل قطاعات النقل، أيّدوا حكومتكم ورئيسكم واشتغلوا وستصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة"، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيًّا كل ما يتم في النقل والسكة الحديد يوميًّا.