الرئيس القبرصي: نقدر دعم مصر لقضيتنا

كتب- محمد سامي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، الرئيس القبرصى "نيكوس أناستاسيادس"، وذلك بجانب فعاليات القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بزيارة الرئيس القبرصي لمصر، مشيداً بالتطور والتقارب المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على مختلف الأصعدة، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثى التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

كما أعرب الرئيس عن التقدير للمواقف القبرصية الداعمة لمصر داخل المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيداً بمستوى التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء سبل مواجهة التحديات فس منطقة شرق المتوسط.

وأعرب رئيس قبرص من جانبه عن تقدير بلاده لقوة ومتانة العلاقات بين البلدين، والتي تتطور بشكل مضطرد على شتى الأصعدة، معرباً عن تطلعه لتحقيق المزيد من الخطوات لترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، فضلاً عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثى مع اليونان.

كما أعرب الرئيس القبرصي عن تقدير بلاده لدعم مصر للقضية القبرصية، وفقاً لمرجعيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيداً كذلك بالدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون، حيث أشاد الرئيسان بالاتفاق الحكومي الذي تم توقيعه بين مصر وقبرص في سبتمبر 2018 فى نيقوسيا لمد خطوط الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى محطات التسييل في مصر، مؤكدين على الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

كما أثنى الرئيسان على اتفاق الربط الكهربائى الذي تم توقيعه بين مصر وقبرص فى القاهرة فى مايو 2019، وما يمثله هذا الاتفاق من محور إضافي وهام للتعاون القائم بين مصر وقبرص.

وتطرق اللقاء كذلك إلى آخر التطورات على الصعيد الإقليمي وجهود التوصل لتسوية سياسية للأزمات التى تعانى منها بعض دول المنطقة، فضلاً عن بحث تطورات القضية القبرصية، والأوضاع في منطقة شرق المتوسط.