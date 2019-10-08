بمشاركة 8 وزراء.. مدبولي يلقي بيان الحكومة أمام النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

انطلقت جلسة البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفي مدبولي، ووزراء المالية والتخطيط والكهرباء والاتصالات والشباب والبترول والأوقاف والتضامن.

وناشد عبدالعال الأعضاء بضرورة الالتزام باللائحة، وعدم مخالفتها.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، كملته أمام مجلس النواب، بتهنئة القوات المسلحة والقيادة السايسية بذكرى نصر أكتوبر، مؤكدا أن الحرب المجيدة التى أكدت ولا تزال تؤكد أن القوات المسلحة هي درع وسيف الوطن ولا زالت تخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب مع رجال الشرطة البواسل الذين يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن.

وقدم مدبولى، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب التهنئة، لأعضاء البرلمان، على انطلاق دور الانعقاد الخامس، قائلا: "أوجه لكم الشكر على ما بذلتموه من جهود، وشاء القدر أن ياتى هذا البرلمان فى ظورف عالمية غير مسبوقة ولكنه أنجز العديد من مشروعات القوانين الهامة".

وقال للنواب: أقف أمامكم لكي نعرض ما تحقق منذ تشكيل الحكومة، وكان أكثر ما يشغل هذه الحكومة العمل على تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد بعد فترة عصيبة مرة بها مصر من القلاقل.