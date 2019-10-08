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    تحرك برلماني بشأن جلوس الطلاب على المقاهي وتدخين الشيشة

    02:05 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    تحرك برلماني بشأن جلوس الطلاب على المقاهي وتدخين الشيشة

    مجلس النواب

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ظاهرة التسرب من المدارس للذهاب إلى مقاهي الإنترنت.

    وأوضحت في تصريحات اليوم، أن الفترة الأخيرة، شهدت ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس وذهابهم إلى مقاهي الإنترنت أو المقاهي لشرب الشيشة وغيرها، ما يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لمواجهة ذلك.

    وطالبت عضو البرلمان بتطبيق القانون بشأن منع من هم أقل من 21 سنة من تدخين الشيشة أو ما شابهها على المقاهي، متسائلة: من يراقب؟

    كما طالبت بإحكام القبضة من جانب مدراء المدارس، وإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم، وعقاب من يثبت جلوسه على أحد المقاهي أمام كل المدرسة كنوع من العقاب الرادع.

    وأردفت فهيم أن الهروب من المدارس للذهاب إلى المقاهي يتسبب في تدهور المستوى التعليمي للتلاميذ الهاربين نظرا لتغيبهم المستمر عن الدروس.

    مجلس النواب فايقة فهيم طلاب المدارس مقاهي الإنترنت

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