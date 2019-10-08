مدبولي: الدولار كان سيصل لـ35 جنيهًا و"الإصلاح" يأكل شعبيتنا

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أصعب قرار على أي حكومة، أو قيادة سياسية، تبني برنامج إصلاح اقتصادي؛ لأنه غير شعبوي ويأكل شعبية الحكومة لأن المواطن همه قوت يومه ولا يريد ارتفاع الأسعار: "على قدر وعيه وإدراكه مش عايز حد يقرب من أسعار السلع".

وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن قرار الإصلاح الاقتصادي صعب وأي قرار إصلاح صعب، وكان من الوارد اتخاذه في فترات سابقة، وتكون أقل حدة، مؤكدا أن الهدف منه النمو والانطلاق بالبلد، ولذا كان اتخاذ الخطوات الصعبة.

وتابع: "بدون هذه القرارات وبعد قرار التعويم وصل الدولار إلى 19 جنيهًا، والمؤسسات المالية قالت إن سعر الدولار كان سيصل من 30 إلى 35 جنيهًا لولا التعويم، متسائلًا: "هل تتخيلون كيف كان شكل مصر وسعر السلع لو لم ننفذ هذا البرنامج؟"

وقال مدبولي إن النواب لديهم كل الحق، عندما يسألون هل شعر المواطن بتحسن الأوضاع؟ هذا من حقهم، والأرقام بالنسبة للمواطنين ليست مهمة، ولكن بالنسبة لنا ولمن يبحث عن مصلحة البلاد وشكلها في المستقبل خلال 10 سنوات مقبلة مهمة للغاية، وتلك مسئوليتنا، وعلى البرلمان إدراك أهمية برنامج الإصلاح قائلا: "لن نترك البلد متهاوية وفي حالة عدم استقرار".