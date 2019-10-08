"سد النهضة وأسعار المحاصيل".. زراعة النواب تعلن أجندتها التشريعية

كتب- أحمد علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة تعقد اجتماعا الفترة المقبلة؛ لمناقشة ملف مشكلات البطاطس، وكذلك اجتماع لمناقشة ملف مشروع المليون ونصف فدان، بحضور جميع المسئولين المختصين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري؛ لمناقشة أجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد الجديد، بعد مناقشتها أمس الاثنين.

وأكد الحصري، في بداية الاجتماع، أهمية تحديد عدد محدد من الملفات ذات الأولوية الملحة، لتتمكن اللجنة من التركيز عليها، وإنجازها بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.

وطالب النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو اللجنة، بأن تكون في مقدمة أولويات اللجنة، ملف تسعير المحاصيل وإعلان الأسعار قبل زراعة المحاصيل وخاصة الأرز والقطن والقمح، وكذلك ملف التكافل الزراعي، والسياسات التعاقدية، ومشروع المليون ونصف فدان.

واقترح الدمرداش، إعداد قاعدة بيانات حقيقية عن تكاليف الزراعة بكل محافظة، لمعرفة التكاليف الحقيقية، وتحديد حجم الدعم اللازم للفلاح وفقا لتلك التكاليف.

وطالب النائب محمد الحشاش، بحضور وزير الري؛ لعرض الموقف النهائي بشأن ملف سد النهضة، على النواب، ليتمكنوا من نقل الصورة إلى الفلاحين، كما أشار إلى ملف تلوث مياه الترع بمصر والذي يعد كارثة بيئية.

وأشار النائب رائف تمراز، إلى مشكلة أراضي سهل الطينة البالغ حجمها، ٤٥٠ ألف فدان، ولا تزرع سوى 10% فقط من مساحتها؛ بسبب عدم القدرة على نقل الأسمدة إليها، بسبب الإجراءات الأمنية بسيناء.