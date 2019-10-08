وزير التعليم العالي يشارك في افتتاح برنامج "بوث لإدارة الأعمال" بالجونة

كتبت- داليا شبل:

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين في افتتاح برنامج التعليم التنفيذي لكلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو بالجونة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، أعرب عبد الغفار في بداية كلمته عن سعادته بإطلاق هذا البرنامج المتميز في مصر، مشيرا إلى علاقات الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد عبد الغفار، أن هذا البرنامج التعليمي التنفيذي الذي تقدمه كلية بوث بجامعة شيكاغو هو فرصة جيدة لتدريب القيادات على وسائل التغلب على تحديات سوق العمل، والابتكار في مجال الصناعة والاقتصاد، وفرصة لوزارة التعليم العالي للتعاون مع المؤسسات الصناعية لتطوير البرامج الدراسية في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال وربطها باحتياجات سوق العمل خاصة مع التحولات الرقمية والتغييرات الاقتصادية التي تشهدها مصر والمنطقة، والمساهمة في تقديم حلول مبتكرة للتحديات في مجال التنمية، والتأكيد على حرص مصر على تطبيق الحلول العلمية وتشجيع الابتكار لمواكبة احتياجات التنمية في المستقبل.

كما قدم وزير التعليم العالي، عرضًا أوضح فيه اهتمام الدولة بتقديم نظام تعليمي عالي الجودة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى التغييرات التي حدثت في التعليم العالي المصري خلال الآونة الأخيرة ومنها: نقل المعرفة، وزيادة التمويل، وإنشاء عدد من الجامعات الجديدة، مثل: جامعات الجلالة وسلمان والمنصورة الجديدة والجامعة المصرية اليابانية وزويل، وتطوير المناهج بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي، واستحداث تخصصات جديدة بما يتناسب مع وظائف المستقبل.

كما أكد أهمية توافر العديد من السمات الشخصية والكفاءات والمهارات لدى الأجيال القادمة، وذلك في إطار استراتيجية التعليم الجديدة، مؤكدًا أهمية وجود قادة لديهم القدرة على تحمل المخاطر وصنع القرار، وداعمين للإبداع والابتكار، فضلا عن توافر القدرة لديهم على التأثير في الآخرين.

وأشار عبد الغفار إلى أن أفضل طريقة لإعداد القادة هو اكتشاف المتميزين منهم خلال المراحل التعليمية، وتطوير القادة الموهوبين في جميع المجالات؛ بهدف تمكينهم من القيادة في المستقبل.

ويشار إلى أن برنامج إدارة الأعمال التنفيذي للقيادات تم بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجامعة شيكاغو بوث بمدينة الجونة، والذي يُعد الأول من نوعه في إدارة الأعمال التنفيذي، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المُوقعة بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجامعة شيكاغو بوث بالولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويعقد البرنامج مرة كل عام، لمدة أربعة عشرة يومًا خلال السنوات من 2019-2021، وطبقًا لاتفاق المنحة، فإن المشاركين في البرنامج سيكونون من القطاعين الخاص والعام بمصر، وسيتم التدريس من قبل أساتذة كلية بوث لدراسة التحديات والتغيرات المستجدة في عالم الأعمال، كما سيقوم البرنامج بمزج التعليم التقليدي والتجريبي، وسيساعد في توسيع دوائر التواصل والتأثير المهني للمشاركين، ويفتح البرنامج في السنوات القادمة الباب لمشاركين من الشرق الأوسط وإفريقيا.