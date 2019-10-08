هبوط حاد بالدورة الدموية.. وفاة طالب بالمدينة الجامعية للأزهر في القاهرة

كتب - محمود مصطفى:

توفي الطالب أحمد علاء، أحد طلاب الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر، المقيم بالمدينة الجامعية بالقاهرة، بعد حدوث حالة إعياء له داخل المدينة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم الجامعة، إن الطالب كان يسكن بمبنى خالد بن الوليد، وشعر باعياء شديد ووصل له طبيب المدينة بعد 6 دقائق فقط، وطلب طبيب قلب لوجود هبوط حاد في القلب، وقام بعمل محاولات مستميته لإنعاش القلب، وحينما وصل طبيب القلب كان الطالب قد فارق الحياة.

وأضاف في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن جثمان الطالب نُقل إلى مستشفي الأزهر التخصصي، وحضرت على الفور جميع قيادات الجامعة وعلى رأسها الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وعميد كلية الطب جامعة الأزهر، لمعرفة أسباب الوفاة، وتبين من الفحص أن الوفاة طبيعية، وحضر ولي أمر الطالب وتم توضيح الموقف له، وشكر الجامعة على جهودها، وأكد أن نجله قضى 4 سنوات بالجامعة والمدينة ولم تكن هناك أية شكاوي له، بل كان يحكي له كثيرا عما يجده من معاملة جيدة من قبل المسئولين.

وأوضح "زارع" أن الجامعة قررت توفير أتوبيسات لنقل زملاء الطالب المتوفي، إلى بلدته وسيتم دفن جثمانه اليوم وفقا لما قاله والده، وأن رئيس الجامعة تخلف عن اجتماع المجلس الأعلى للأزهر ليتابع الموقف لحظة بلحظة من داخل مستشفى الأزهر التخصصي.