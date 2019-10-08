مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات مدينة العبور

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العبور، رافقه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسئولو جهاز المدينة.

وحسب بيان، اليوم، تفقد عبدالعزيز، خلال جولته بالمدينة، عددًا من العمارات التي جرى تنفيذها بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، وأعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع، كما تفقد مشروع تطوير شارع متولي الشعراوي، وعدداً من المشروعات الأخرى، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً علي حرص هيئة المجتمعات العمرانية على تقديم الدعم اللازم والمتابعة الدورية لمواقع العمل، ولتحفيز الشركات المنفذة علي استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية.

تجدر الإشارة إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، وتشمل (مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة بقطعة 33 بالإسكان العائلي (1، 2)، ومدرسة للتعليم الأساسي بقطعة 2 بلوك 28044 بمركز الحي الثالث، ومستشفى عام بين الحي الثالث والحي الثامن، وقسم شرطة بالحي التاسع، ومركز شباب بالحي الثالث، وسوق اليوم الواحد بمركز الحي الأول، ومنفذ لبيع منتجات المصانع بقطعة 1 بلوك 12020، ومركزين تجاريين (نموذج 8 محال) بمركز الحي الثاني، وموقف الأتوبيس الإقليمي بالترفيهية.