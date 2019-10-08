"إسكان النواب" تعلن أولويات عملها بدور الانعقاد الأخير

كتب- أحمد علي:

استعرضت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، في مجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، والتي تتضمن عددًا من الملفات في مجالات تخصص اللجنة، من حيث الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والتعمير والمجتمعات العمرانية، والتخطيط العمراني، والعشوائيات، بجانب التشريعات اللازمة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية.

وحددت اللجنة في خطه عملها عددًا من التشريعات، تتمثل في دراسة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنه 2008 بشأن البناء الموحد، ودراسة الآليات القانونية التي تحقق مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنشاء البنية التحتية دون تكبد الموازنة العامة تكاليف إضافية، ودراسة قانون 14 لسنة 1981 للتعاون الإسكاني بما يتناسب مع الأوضاع الحالية وسبل علاج أوجه القصور التي شابت هذا القطاع.

ويشمل الجانب التشريعي، استكمال مشروع قانون المطورين العقاريين، ودراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنه 1974 بشأن نقابة المهندسين.

وتضع اللجنة، في أجندتها عددًا من القضايا المهمة في مقدمتها دراسة كل ما يجرى طرحة من مشروعات جديدة للإسكان، وسبل استكمال المشروعات التنموية للمدن الجديدة، ودراسة تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بوجود 10.5 مليون وحدة سكنية مغلقة، دراسة وبحث موقف محطات المياه على مستوى الجمهورية.

كما تستهدف اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، بحث الرؤية الموضوعة لمنظومة الصرف الصحي على مستوى الجمهورية بالكامل وأولويات التنفيذ، وبحث معوقات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إقامة مجتمعات تنموية جديدة في المناطق النائية، ووضع خطة التعمير في محافظات الصعيد في كل مجالات الاسكان والمرافق والطرق وربطها بالخطة الاقتصادية للدولة والتخطيط الاقليمي بجنوب الصعيد.

وتبحث اللجنة – في ضوء خطتها، الاليات الحالية لبرط المدن الجديدة بوسائل النقل المختلفة، ووضع الرؤى المختلفة لكيفية إقامة مناطق جذب جديدة في إطار تحقيق التنمية الشاملة للدولة، وبحث ودراسة معقوبات تنفيذ المخططات الخاصة بالمدن والكوردونات الحالية والاحتياجات اللازمة لتخطيط المناطق التي تمثل امتداد طبيعياً للمدن الحالية ومناطق التعمير.

وتضع اللجنة أيضا ضمن أولوياتها، دراسة البرامج الموضوعة لإزالة العضوائيات المهددة لحياة المواطنين وتوفير مساكن بديلة آمنة، بحث سبل تطوير المناطق العشوائية القابلة لذلك.

وتستهدف اللجنة في خطتها تنظيم عدد من الزيارات الميدانية، ومن ضمن أولوياتها مدينة شرق السويس والمشروعات التنموية بها ومدينة شرق بورسعيد، وتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارى تنفيذها، مدينة العلمين، العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة.