"سلخ الجلد ومجسم".. حديقة الحيوان تكشف مصير جثة الفيلة "نعيمة"

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، تشكيل لجنة من أساتذة كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة وخبراء المستشفى البيطري بالقوات المسلحة، وخبراء من معهد بحوث صحة الحيوان، وأطباء حديقة الحيوان لتشريح الفيلة؛ تمهيدا لتحنيطها، وإيداعها المتحف الحيواني في الحديقة وتستغرق تلك العملية حوالي 4 أو 5 أشهر.

وشرح رجائي، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، سير عملية التحنيط: "يجرى سلخ الجلد من اللحم والاحتفاظ به، ثم دبغه باستخدام مواد معينة، وبعد عملية الدبغ يبدأ تكوين مجسم للحيوان الميت يحمل كل تفاصيل الجثة، من خلال حشو الجلد بالفوم، وفي النهاية يجرى وضع المجسم في المتحف".

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن الحديقة تحنط الحيوانات القيمة فقط، من أجل وضعها في متحف المحنطات الموجود هناك، لكي يتسنى لكل من لم يرَ حيوانا مميزا رؤيته.

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