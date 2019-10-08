وزير الإسكان يكشف موقف مشروعات منطقة العمال بالمنيا

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ عمارات مشروع تطوير منطقة العمال بمدينة المنيا، بعد الانتهاء من الإخلاء والهدم للمباني القديمة، وصرف القيمة النقدية للسكان لاستئجار وحدات خارج المنطقة لحين العودة بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال في أسرع وقت.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه جاري إنشاء 10 عمارات سكنية تشمل 218 وحدة سكنية.

وأضاف: "جرى التسكين النهائي لـ50٪ من سكان المنطقة بعمارات روضة محفوظ المجاورة للمنطقة بإجمالي 219 وحدة، وتقع منطقة التطوير على مساحة 4.4 فدان، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن (8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالي) جرى هدمها بإجمالي 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة.