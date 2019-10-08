القوى العاملة: صرف 6.6 ألف ريال مستحقات مصري بالسعودية

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العامة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية في جدة بالمملكة العربية السعودية، في إنهاء مشكلة المواطن المصري "م .ر .م"، المتضرر من عدم صرف مستحقاته لدى إحدى المؤسسات بالمملكة والتي تصل إلى "6 آلاف و666 ريالا سعوديا".

وبحسب بيان اليوم، تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من المستشار العمالي عثمان رمضان، أشار فيه إلى أن المواطن المصري يعمل لدى إحدى مؤسسات تصنيع النظارات وطلب المساعدة لصرف مستحقاته المتأخرة لمدة 3 أشهر، وتفاوض المكتب مع مسئولي المؤسسة وبعد عدة جلسات نجح المكتب في حصول المواطن المصري على شيك بمستحقاته.

ووجه العامل المصري الشكر لمكتب التمثيل العمالي على جهوده في حل مشكلته وصرف مستحقاته.​