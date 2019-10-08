اتحاد شركات الطيران الأفريقية تعقد اجتماعاتها بالقاهرة

كتب- طه عبيد:

صرح الطيار باسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، بأن الشركة للمرة استضافت لأول مرة اجتماعات لجنة الشحن الجوي باتحاد شركات الطيران الأفريقية "الإفرا".

وأضاف جوهر، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الشركة تلعب دورًا محوريًا ورئيسيًا في تبادل المعلومات بين شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد فيما يخص المستجدات بمجال النقل الجوي في قارة أفريقيا، وتساهم بشكل فعال في تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لترسيخ التعاون بين الشركات الأعضاء، وتفعيل دور الاتحاد في القارة الأفريقية لمواجهة التحديات والمنافسة في مجال صناعة النقل الجوي على المستوى العالمي، تحت مظلة الدور الريادي الذي تلعبه الدولة بالقارة الأفريقية.

وبدأت فعاليات الاجتماع السابع بمقر الشركة في القاهرة برئاسة هشام عليوة رئيس قطاع حركة البضائع ورئيس مجلس إدارة لجنة الشحن الجوي بالأفرا.