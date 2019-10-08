"العصار" يستقبل مجموعة من سفراء مصر الجدد بالخارج

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتورمحمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بديوان عام الوزارة، عددًا من السفراء المصريين الجدد بالخارج.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، شهد اللقاء الترحيب بالسفراء الجدد وتهنئتهم على تولي مناصبهم، واستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، إلى جانب استعراض المنتجات العسكرية والمدنية التي تصنعها شركات الهيئة وعرض نبذة عن أهم المشروعات القومية والتنموية التي تشارك في تنفيذها الوزارة، وأهم بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة مع الشركات العالمية المختلفة، كما جرت الإشارة إلى الزيارات التي يجرى تنفيذها بواسطة ممثلي الإنتاج الحربي للتعرف على أحدث التكنولوجيات العالمية في مختلف مجالات التصنيع بهدف نقلها إلى الشركات التابعة.

وشهد اللقاء تأكيد أن الاجتماع مع السفراء المصريين المعتمدين بالدول الشقيقة والصديقة من منطلق حرص وزارة الإنتاج الحربي على تعزيز أواصر العلاقات مع هذه الدول وفتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في ظل ترأس مصر للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، كما يأتي عقد هذا اللقاء إيمانًا بدور السفراء المصريين في زيادة أوجه التعاون المشترك بمجال الصناعات الدفاعية والمدنية المختلفة مع الدول الموفدين إليها.​