اليوم.. السيسي يترأس قمة ثلاثية مع قبرص واليونان في الاتحادية

(أ ش أ):

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة ثلاثية تعقد اليوم الثلاثاء، في قصر الاتحادية بين مصر وقبرص واليونان، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف راضي، أن القمة ستناقش مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.