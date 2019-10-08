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    اليوم.. السيسي يترأس قمة ثلاثية مع قبرص واليونان في الاتحادية

    08:03 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    اليوم.. السيسي يترأس قمة ثلاثية مع قبرص واليونان في الاتحادية

    الرئيس السيسي

    (أ ش أ):

    قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة ثلاثية تعقد اليوم الثلاثاء، في قصر الاتحادية بين مصر وقبرص واليونان، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

    وأضاف راضي، أن القمة ستناقش مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

    السيسي اليونان قبرص القاهرة
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