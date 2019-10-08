10 معلومات عن مسابقة 120 ألف معلم.. تعرف عليها

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة بصدد الاستعانة بـ120 ألف معلم جديد للتعاقد لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام.

وينشر (مصراوي) أبرز معلومات عن المسابقة الجديدة كالآتي:

1- يتم تقديم الأوراق المطلوبة على البوابة الإلكترونية لتوظيف المعلمين على الرابط التالي: www.egmoe.org.

2- القبول إلكترونيًا بدون تدخل للعنصر البشري.

3- لا تعتمد على الاستعانة بموازنة الدولة.

4- تمول الوزارة هذه التعاقدات من مواردها المالية.

5- تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالي مليار و600 مليون جنيه.

6- هناك أفضلية لمن تم الاستعانة بهم من المعلمين في المسابقة الماضية.

7- يجب أن يكون المتقدم عضو في نقابة المعلمين، وحاصل على الشهادات المهارية المطلوبة، بخلاف الشروط الأخرى.

8- يتم التعاقد مع المعلمين ويجدد العقد لمدة 3 سنوات.

9- تراجع الأوراق من أكثر من جهة للتدقيق في صحتها.

10- شهادة المعلم شرط أساسي للقبول.

اقرأ أيضًا..

كيف تحصل على عضوية نقابة المعلمين للتقديم في مسابقة العقود الجديدة؟

التعليم: المعلمون المؤقتون لهم أولوية في الاختيار ضمن مسابقة 120 ألف معلم