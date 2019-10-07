بالتقسيط.. "الريف المصري" يطرح أراضي لصغار المزارعين

كتب - أحمد مسعد:

أعلن الدكتور ياسر مهيب، المتحدث باسم شركة الريف المصري، عن الطرح الرابع للأراضي بغرض الأستثمار الزراعي بمنطقة غرب غرب المنيا بالتقسيط، ضمن المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان، مشيرًا إلى زيادة الأقبال على المساحات والعقود.

وأضاف "مهيب"، لمصراوى، أن قيمة تقديم كراسة الشروط 5 الآف جنيه، يتم خصمها من قيمة التعاقد، محذرًا الشباب والمستثمرين من التعاون مع جهات مجهولة وغير معلومة.

وأوضح المتحدث باسم الشركة، أن المساحات المخصصة هى 233 فدان، مؤكدًا أن الشركة تتلقى الطلبات لمدة شهرين، والفائدة المقدرة على الأرض تبلغ 5% فقط، وتتراوح مدد التقسيط ما بين 12 إلى 15عامًا.

يذكر أن شركة تنمية الريف المصري الجديد المسئولة عن استصلاح المليون نصف المليون فدان، فتحت الباب أمام جميع الراغبين من الشباب والشركات الكبرى، الاستثمار والحصول على الأراضي