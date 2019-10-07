"خارجية النواب": مصر تمارس أدوراها بشرف لتحقيق الاستقرار في المنطقة

كتبت ميرا إبراهيم

استقبل اليوم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، نوربرت روتجن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني البوندستاج، والوفد المرافق له بحضور النواب حسام العمدة وكيل اللجنة، وطارق الخولى أمين السر، وماريان عازر.

وأكد درويش، أن العلاقات الوثيقة بين مصر وألمانيا الاتحادية في كافة المجالات والتي تعززت بفضل السياسة الخارجية التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014.

واستعرض درويش ما واجهته مصر من تحديات منذ 2014 لاستعادة هوية الدولة والأمن وبناء مؤسسات الدولة والوفاء باحتياجات ملايين المواطنين المصريين وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجانب الحقوق السياسية للمصريين جميعا خاصة للشباب مؤكدا على حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الدولة المصرية والتي تقبلها الشعب المصري العظيم في مقابل إجراءات لتوفير برامج للرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن مصر استطاعت تحقيق طفرات في مجال الخدمات التي انهارت قبل ثورة 30 يونيو ومنها مشكلة الكهرباء وتأمين إمدادات الطاقة بصفة عامة والوفاء بالاحتياجات الخدمية للمصريين.

ولفت درويش إلى أن مصر كانت وما زالت وستظل وهي تنجز ملفاتها الداخلية تمارس أدوراها الإقليمية والعالمية خاصة تجاه القضايا الإقليمية المثارة في المنطقة وفى الجوار المصري كالقضية الفلسطينية، الليبية، السورية، اليمنية.

وقال إنها تمارس أدوراها بشرف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ودون المتاجرة بأي من تلك القضايا أو التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدول فمصر تتمسك بالوحدة الترابية والشعبية في تلك الدول وحق شعوبها في تحقيق التسوية السلمية لقضاياها دون تدخل خارجي خاصة التدخلات المعروفة لجلب مقاتلين وتوفير إمدادات أسلحة لفصائل وتنظيمات في تلك الدول لإفشال الحلول السلمية وتهديد كيان الدول الوطنية لحساب تنظيمات إرهابية لا تؤمن بفكرة الدولة أساسا.

ولفت درويش إلى أهمية قضية المياه بالنسبة للمصريين وحتمية استدامتها خاصة لملايين المزارعين المصريين وارتباط ذلك بما حققته مصر من إنجازات لمنع الهجرة غير الشرعية ليس عبر المكافحة بل عبر استراتيجية شاملة لتوليد فرص عمل جديدة أو الحفاظ على الفرص الحالية في القطاعات كثيفة العمالة وفى مقدمتها الزراعة.

وقال رئيس خارجية النواب، إن مصر تولى أهمية لقضية حقوق الإنسان التي تعد جزءا اصيلا من استراتيجية التنمية المصرية المتكاملة وتسمح بكل شيء إلا أثارة الفوضى التي رفضها المصريون مرارا.



وأكد درويش، أن الحملات الممنهجة والأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها في وسائل التواصل الاجتماعى والتي يتم إبرازها في وسائل الإعلام الغربية، ثبت الوقائع عدم صحتها.

ومن جانبه ثمن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني الإيضاحات الوافية المشار إليها التي عرضها رئيس خارجية النواب وأهمية الدور المصرى إزاء القضايا الإقليمية والعالمية.