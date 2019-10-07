‎مدبولي يستقبل نظيره الفلسطيني بمطار القاهرة في مستهل زيارته الأولى لمصر

كتب- محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة اليوم، الدكتور محمد اشتية، رئيس وزراء فلسطين والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته الرسمية الأولي لمصر منذ توليه مهام منصبه.

‎وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفلسطينى لمصر في إطار الحرص المتبادل بين القيادة السياسية في البلدين علي تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وفلسطين في شتى المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

‎ومن المقرر أن يعقد مدبولي واشتية جلسة مُباحثات ثنائية فضلاً عن ترأسهما لجلسة مباحثات موسعة يشارك فيها وفد وزاري رفيع المستوي من البلدين.