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رئيس البرلمان: قاعدة بيانات كاملة للبلاد خلال أيام

05:39 م الإثنين 07 أكتوبر 2019
رئيس البرلمان: قاعدة بيانات كاملة للبلاد خلال أيام

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

كشف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنهاء قاعدة بيانات مصر بكل مفرداتها من سكن وعقارات خلال أيام.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، اليوم الإثنين.

وقال: "خلال شهرين ستنتهى مشكلة البيانات وستكون هناك ميكنة للبيانات وقاعدة للبيانات لكل الجمهورية بمفرداتها سواء سكنًا أ أو عقارات، وخلال أيام قليلة ستحل المشكلة".

وعبر عبدالعال عن استيائه لتأخر مصر في ميكنة بياناتها بالرغم من أنها قامت بعمل قواعد بيانات الكثير من الدول، قائلا: "للأسف مكنش عندنا قاعدة بيانات، نحن أقدم دولة إدارية على مستوى العالم لكن للأسف معندناش وعملنا لكثير من الدول".

علي عبدالعال مجلس النواب قاعدة بيانات

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