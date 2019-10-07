وفاة عم صابر أشهر لاعبي الأراجوز في مصر

كتب- محمد عاطف:

توفي، صباح اليوم، لاعب الأراجوز الشهير "عم صابر"، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 78 عامًا.

ولد عم صابر المصري، وهو اسم الشهرة لمصطفى عثمان، بالقاهرة عام 1935.

وهو من أشهر لاعبي الأراجوزات بمصر الحديثة، ولقب بـ"شيخ أراجوزية مصر".

تعلم عم صابر هذا الفن عن طريق السمع، وحفظ النمر والمونولوجات التي اشتهر بها الأراجوز من المولد.

قادته الصدفة لمقابلة الفنان شكوكو في قهوة ''التجارة'' بشارع محمد علي، وأعجب بصوت الأمانة ''الصوت الذي يصدره الأراجوز أثناء العرض'' حتى أخذ بيديه إلى طريق العروض.

انضم عم صابر لفرقة ومضة التي تهتم بالتراث الشعبي المصري، وقدمته لجمهور أوسع خارج مصر، واشترك في مهرجان "مسرح ابن عروس المتوسطي"، في تونس، وهناك حصل على أحسن ممثل في المهرجان.