وزير الزراعة يتفقد معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة شيرين عاصم وكيل المركز، معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، والأنشطة التي يقوم بها.

وحسب بيان، اليوم، استعرض الدكتور أحمد شلبي مدير المعمل، مهام المعمل والتي تتركز في استخدم أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية في مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الإصابة بالفيروسات والفطريات والبكتيرية، وتدريب العديد من الباحثين الشباب على هذه التقنيات الحديثة، لافتا إلى أن المعمل يوفر نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة والحد من انتشار الأمراض.

وأوضح أن رؤية المعمل زيادة الوعي بين المزارعين لتقديم المشورة لهم على إستراتيجيات إدارة الأمراض النباتية وزيادة الجهود لتطوير طرق جديدة ومقبولة بيئيا لتشخيص أمراض النبات وزيادة الوعي بين العاملين في القطاع الزراعي من خلال عقد الدورات التدريبية التي تهتم بتوصيل كل ماهو جديد في مجال الأمراض النباتية و تشخيصها.

وأشار إلى أن المعمل يصدر نشرات دورية تضم معلومات عن المسبب المرضي وكيفية التعرف عليه والإبلاغ في حال ظهور أمراض جديدة، حيث تتضمن النشرات طرق الوقاية والعلاج، لافتا إلى أنه من اولويات المعمل أيضا نقل المعرفة إلى صغار المزارعين لمساعدتهم في التعرف على الأمراض النباتية لمنع خطر انتشار مسببات الأمراض على المحاصيل الاقتصادية المختلفة والمشاركة في زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ودعمه لرفع معدلات التصدير من خلال إنتاج محاصيل عالية الجودة والكمية.

وتفقد وزير الزراعة، المعامل والصوب التابعة للمعمل والتي تنتج شتلات الزيتون والموالح والعنب والمانجو، الخالية من الفيروسات، وطرق ومراحل الإنتاج المختلفة.