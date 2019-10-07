طلب إحاطة بشأن تحديد أسعار القطن وموعد استلامه من المزارعين

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجهًا لرئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة، الدكتور عز الدين أبو ستيت، بشأن معاناة الفلاحين من تحديد أسعار القطن، وكذلك عدم استلام محصول من المزارعين.

وأشار النائب، في طلب الإحاطة إلى أن الحكومة حددت 2100 جنيه سعرًا لشراء قنطار القطن في بعض المحافظات، إلا أن هذا السعر غير عادل في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يؤدي لتكبد المزارعين خسائر كبيرة.

وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الدستور ألزم الحكومة بضرورة تحديد سعر عادل ومناسب للمحاصيل الزراعية، حفاظا على الفلاحين ومصالحهم، لاسيما وأن الزراعة واحدة من أهم مقومات الاقتصاد المصري.

وأشار البدري ضيف، إلى أن المساحات المزروعة من القطن منخفضة مقارنة بالمساحات التي كان يتم زراعتها في الأعوام الماضية، وعلى الرغم من سمعة القطن المصري الجيدة على مستوى العالم، إلا أن القطن لا يجد من يشتريه هذا العام.

وشدد ضيف، على ضرورة حل وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارتي قطاع الأعمال، والمالية، الأزمة وتحديد سعر عادل، وكذلك ضمان شراء المحصول من الفلاحين، قائلا: القطن المصري محصول استراتيجي يحتاج اهتمامًا وتسويقًا عالميًا أكثر من ذلك.​