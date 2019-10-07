"تعديل وزارة والاستبعاد من التموين".. مطالب النواب من رئيس الحكومة

كتب- أحمد علي:

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، مواجهة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، في جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل، بالعديد من القضايا التي تؤرق المواطن المصري؛ من أجل العمل على حلها وتوفير حياة كريمة للشعب المصري.

ويرصد مصراوي، أبرز القضايا التي يطرحها النواب، على رئيس الوزراء بعد دعوة رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، للحكومة بضرورة الحضور للمجلس؛ لاستجلاء الحقائق أمام النواب الذين يمثلون الشعب المصري.

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن حضور رئيس الوزراء لمقر البرلمان؛ للمشاركة في الجلسة العامة، تأتي في توقيت مهم لتوضيح جميع الحقائق أمام الرأي العام المصري والعمل على الاستماع لمطالب النواب حول جميع المشكلات التي تواجه الموطنين.

وأكد وهدان، لمصراوي، أن هناك عددًا من الإشكاليات التي سيطرحها على الحكومة، خلال الجلسة، منها تفريغ الحكومة عددًا من القوانين المهمة، التي أصدرها البرلمان من مضمونها، وكانت تهدف إلى الحفاظ على المجتمع والسلم الاجتماعي مثل قانون التصالح في مخالفات البناء لاسيما أن اللائحة التتفبذية التي جرى إعدادها من قبل الدولة بعد إقرار القانون لم تحقق الأهداف المنشودة منها.

وأشار إلى أن هناك مشكلات كبيرة يجرى التطرق لها مثل توقف معاشات تكافل وكرامة، واستبعاد عدد من المواطنين من بطاقات التموين، مشددا على ضرورة مراجعة المعايير التي وضعها لتحديد المستحقين، ويجب إعادة النظر في استبعاد من يمتلك سيارة لأنها قد تكون مصدر دخله.

من جانبه، قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إنه سيناشد رئيس الوزراء بعدم وقف أي بطاقة تموينيية أو معاش ضمان اجتماعي وعدم منع الخبز عن المواطنين إلا بعد دراسات متأنية وعمل مراجعة لها، مع استمرار صرف الخبز أو المعاش لحين الفصل في الأمر، وحالة التيقن بأن هناك من لا يستحق الدعم يُرفع.

وأشار حسب الله، لمصراوي، إلى أنه سيطالب بضرورة إجراء تعديل وزاري سريع؛ لأن الدولة تتحرك بسرعات مختلفة، رئيس الجمهورية يعمل بسرعة فائقة، ورئيس الوزراء بسرعة جيدة، وبعض الوزراء يعملون والبعض الآخر لم يحضر بعد، ويجب إجراء التعديل الوزاري لتقليل فرق السرعات بين وزراء الحكومة.

فيما قال النائب سليمان العميري، إن أبرز القضايا التي تحتاج إلى وقفة من الحكومة ملف التعليم العالي، من خلال بعض الملاحظات منها على سبيل المثال لا الحصر عدم تحقيق الاستفادة العظمى من الأبحاث والابتكارات واستغلال النوابغ المصريين لتحقيق طفرة في العديد من القطاعات، بالإضافة لملف المنح الدراسية الذي يعد من أبرز الملفات التي لا توجد بها عدالة في التوزيع على مستوى جامعات الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية.

وأوضح العميري، أن منظومة الخبز على الرغم من اهتمام القيادة السياسية بها، إلا أن هناك بعض الملاحظات منها على سبيل المثال غلق عدد من المخابز ما يشكل صعوبة على المواطنين في الحصول على رغيف الخبز، بالإضافة لبعض الملاحظات في ملف توزيع السلع التموينية، مطالبا، جميع الوزراء بالعمل جنبنا إلى جنب مع القيادة السياسية.

وفي السياق ذاته، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، إن تحسين أوضاع المعلمين والعمل على رفع مستوى معيشتهم واحدة من أهم القضايا التي يجب على الحكومة الاهتمام بها، مشددا على ضرروة ترويج الحكومة للمشروعات القومية التي تنفذها، وفشلت فشلا ذريعا في التسويق لتلك المشروعات على حد قوله.