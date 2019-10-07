"بمفهوم جديد".. هيكل يتحدث عن أهمية وجود وزير الإعلام

كتب- أحمد علي:

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الدستور لم يمنع وجود وزارة للإعلام، وأن هذه رؤية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن في الماضي وزير الإعلام كان من الممكن أن ينظم الإعلام، لكن في الوقت الحالي يأتي وزير إعلام بمفهوم جديد خاصة مع وجود الهيئات الإعلامية.

وأضاف هيكل في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، أنه في حالة عودة منصب وزير الإعلام عليه أن يضع سياسة إعلامية برؤية جديدة وإعلام بمفهوم جديد يضع سياسة إعلامية للدولة.

كشف رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أن الجزيرة لم تلتزم أبدًا بالسياقات المهنية خلال تغطيتها للأحداث في مصر، وأنها تخاطب الدول العربية بطريقة، والمجتمع الدولي بطريقة أخرى، وأن لها مآرب في كل دولة، متابعًا: "مفيش طفل صغير في مصر مش عارف أنها بتستهدف أمن بلدنا، وهتشوه أي نظام مصري غير إخواني".

وأوضح أن ما تفعله الجزيرة يفرض علينا تقوية الإعلام الرسمي للدولة، وأن اللجنة تدعم حرية الإعلام قلبًا وقالبًا، متابعًا: "نحتاج حرية أوسع للإعلام المسئول في التعامل مع الأزمات المختلفة لتوعية المواطن، وليكون مرآة لمتخذي القرار ليعرف ماذا يدور في الشارع".