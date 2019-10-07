"مثلث بشتيل".. نشوى الديب تكشف تفاصيل "خطتها" لنقل السيرك والبالون

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، إن الزوبعة الأخيرة، بشأن نقل السرك القومي ومسرح البالون من موقعه الحالي بالعجوزة، إلى أرض مطار إمبابة، ستؤثر بشكل كبير على اعتماد الموافقات التي حصلت عليها من وزارة الإسكان، واصفة الحملة بغير المبررة.

وأضافت الديب، لمصراوي: "أتعجب من الموقف الغريب الذي اتخذه البعض بعد إثارة موضوع نقل السيرك ومسرح البالون"، مؤكدة أن المكان الجديد الذي كان من المقرر نقل السيرك إليه أرقى، وجميع الخدمات موجودة بالقرب منه، منتقدة وصف البعض المكان الجديد بالعشوائيات.

وأضافت :"المكان الجديد ليس منطقة شعبية؛ يقع بين موقعين مهمين قريب من مثلث بشتيل الذي سيتحول إلى منطقة حضارية ومحطة صعيد مصر التي ستغير شكل المنطقة تماما".

وتهكمت الديب من الرافضين لنقل السيرك، باعتباره مبنى أثريًا: "المبنى الحالي للسيرك القومي والمسرح لا يتعدى عمره ٥٦ عامًا، وأي مكان حتى يحصل على صفة المبنى الأثري يجب أن يمر عليه ١٠٠عام، متهمة بعض الفنانين بأنهم وراء الزوبعة الأخيرة التي أثيرت حول طلبها بنقل المسرح والسيرك.

وعن نفي وزارة الثقافة صحة الموافقات التي حصلت عليها لنقل السيرك أكدت، أن وزارة الثقافة ليس لها أي صلة من قريب أو بعيد بالأوراق المتعلقة بعملية النقل ولكن وزارة الإسكان المنوطة بذلك، قائلة: "الأوراق التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا صحيحة والموافقات من وزارة الإسكان عليها صحيحة".

واختتمت حديثها: "ألا يوجد عاقل يتحمس لعملية النقل فذلك فرصة قوية لإنشاء مدرسة للخريجين من السيرك، ما يجعلها مدرسة لتفريغ الإبداع، ورفع مستوى الخريجين، الأوبرا حصلت في نفس المكان على مساحة كبيرة ولم نسمع أن هناك من اعترض على ذلك".

كانت وزارة الثقافة، نفت في بيان ما أثير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل السيرك القومي ومسرح البالون بالعجوزة إلى أرض مطار إمبابة.

وأكدت الوزارة، أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، مناشدة جميع أبناء الشعب المصري تحرى الدقة في تداول المعلومات، كما تضمن البيان الإشارة إلى أن السيرك القومي ومسرح البالون يمثلان جزءاً مهماً من تاريخ الإبداع في مصر، وشهد أعمالاً فنية أثرت الفكر والوجدان ويحملان صفة المعالم والرموز القومية.

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وزارة الثقافة تنفي نقل السيرك القومي ومسرح البالون