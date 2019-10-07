"المهندسين" تصدر بيانًا بشأن المهندس المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدًا في قضية المهندس علي أبوالقاسم، المحبوس حاليًا بالمملكة العربية السعودية علما بأن أحداث القضية تعود إلى عام 2016 وحكم الإعدام ضده صدر في يناير 2018 أي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة إلا أن المجلس أخذ قضيته على عاتقه منذ يونيو 2018 بالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ومن ثم تأييد الحكم.

وأضاف ضاحي، في بيان اليوم: "كانت أولى الخطوات لقاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة، والاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية، تلاه لقاء آخر بالنائب العام المصري الذي بذل مجهودًا كبيرًا في القضية وأعاد التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم بكل المستجدات".

وتابع: "تواصلنا مع سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وأرسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من أجل العثور على بارقة أمل نستطيع من خلالها الحصول على طريق لنجاة المهندس علي أبوالقاسم".

وأكد أن الشؤون القانونية بالنقابة تتابع الموقف مع ابتسام زوجة المهندس علي أبو القاسم، التي أكدت أن هناك حكمًا صدر ضد المتهمين في إحراز المواد المخدره واعترفوا مسبقا بأنهم من صدروا المُعدة التي كانت تحتوي على المواد المخدرة، مؤكدين أن المهندس أبوالقاسم لم يكن يعلم أي شيء عنها مطلقًا، لكن هذا الاعتراف لم يفيد القضية كثيرًا نظرا للقبض عليهم في مصر وجاري الآن متابعة الموقف مع أسرة أبوالقاسم للوقوف على آخر المستجدات بالقضية.

وأكد ضاحي أن النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال أحد أبنائها وستظل تتابع الموقف وتقدم كل مافي وسعها لإظهار الحقيقة.