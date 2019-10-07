وزيرة الثقافة: احتفالات نصر أكتوبر تعمل على دعم روح الانتماء بين الشباب

القاهرة- (أ ش أ):

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن احتفالات الوزارة بالذكرى الغالية لنصر أكتوبر مستمرة طوال الشهر في جميع المحافظات للعمل على تنشيط الذاكرة الوطنية، التي تذخر بأمجاد وبطولات الجيش المصري ودعم وتعزيز روح الانتماء خاصة بين النشء والشباب.

وأضافت عبدالدايم، خلال متابعة فعاليات الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة على المسرحين الكبير والمكشوف، واللذين أقامتهما دار الأوبرا المصرية، أن انتصارات أكتوبر تمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن وإحدي علاماته المضيئة، مؤكدة أن ذكراها ما زالت حاضرة باعتبارها حافزًا لاستمرار العطاء.

وأشارت إلى أن الانتصارات روت قصة كفاح تحمل قيم الصمود والإصرار وفتحت آفاق المستقبل لشعب مصر بعد أن النجاح في العبور واسترداد أرض الفيروز.

وأكد مجدى صابر أن سماء الأوبرا تزينت بمجموعة من الأعمال الوطنية الحماسية التي تشارك في تقديمها مختلف فرق وسوليستات الموسيقى العربية حيث تضمنت الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر، 6 عروض أقيمت بالتوازي في القاهرة والإسكندرية ودمنهور بمسارح الجمهورية، والمكشوف، ومعهد الموسيقى العربية، وسيد درويش " أوبرا الإسكندرية " وأوبرا دمنهور إلى جانب المسرح الكبير.

وأخرج الاحتفال على المسرح الكبير الفنانة جيهان مرسي وبدأ بفيلم وثائقي عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعنوان بطل الحرب والسلام واستمرت المشاهد التسجيلية الوطنية على الشاشة في خلفية المسرح لتصاحب الفقرات التي قادها المايسترو الدكتور محمد إسماعيل الموجي.

وعلى المسرح المكشوف قدم طلاب فصول كورال الأطفال والشباب بمصاحبة فصول الباليه بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار شمل مجموعة من المؤلفات الحماسية أداها مجموعة من المواهب الواعدة.