اليوم.. بداية اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان لوضع خطط عملها

(مصراوي):

تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، لوضع خطة العمل الخاصة بها خلال دور الانعقاد الخامس، حيث تعقد لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعًا لمناقشة الأعضاء حول خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الخامس.

فيما تجتمع لجنة المقترحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلي لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال اجتماع لها خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد مع أعضاء اللجنة.

ويعقد النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اجتماع للجنة، لمناقشة الأعضاء حول خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.

وتعرض لجنة الطاقة البيئة برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس على الأعضاء لمناقشتهم حوله وإقرارها.

وبالإضافة إلى بحث التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع البيئة وسبل مواجهتها.

وتستعرض لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير خلال اجتماعاتها برئاسة النائب عماد حمودة الملامح الرئيسية لخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول.

وتستمع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب خلال اجتماعات اللجنة برئاسة النائب عمرو صدقي، إلى رؤى ومقترحات السادة أعضاء اللجنة حول خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الخامس.

وتعرض لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري، خلال 3 اجتماعات للجنة الخطوط العريضة لخطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الخامس.

فيما تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة أسامة العبد خلال اجتماعات اللجنة خطة عمل اللجنة فيما يخص الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف خلال دور الانعقاد الجديد.

وتنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي خلال اجتماعات اللجنة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.

وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة النائب عبدالهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة يوم الاثنين المقبل مقترح خطة اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الخامس.

وتعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماع لها برئاسة المهندس أشرف رشاد، وتضع اللجنة خلال الاجتماع الإطار العام لخطة اللجنة خلال الدور الجديد.

وتعرض لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالبرلمان خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب هشام الحصري خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.​