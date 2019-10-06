عاطف إمام: هدم السيرك القومي ومسرح البالون "خطأ كبير"

كتب- محمد عاطف:

أعرب الدكتور عاطف إمام، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية السابق، عن أسفه تجاه محاولات هدم مسرح البالون والسيرك القومي التي تقوم بها النائبة نشوى الديب، ونقلهما إلى منطقة إمبابة.

وقال إمام: "لقد أقيم على خشبة مسرح البالون، جميع الأوبريتات الغنائية لكبار الملحنين والممثلين والمطربين والموسيقيين مثل سيد درويش وسلامة حجازي وزكريا أحمد، وبليغ حمدي، ومحمد الموجي، ومحمد سلطان، وحسين جنيد، ومنار أبو هيف، وغيرهم".

وأضاف إمام: "يحمل مسرح البالون تاريخ كبير وطويل من الإبداع فقد قُدمت عليه جميع عروض فرقة رضا للفنون الشعبية بأبطالها الأوائل علي ومحمود رضا وفريدة فهمي، مع المايسترو الكبير علي إسماعيل، والفرقة القومية للفنون الشعبية، والفنان محمد خليل والفنانة دولت إبراهيم والمايسترو العظيم شعبان أبو السعد ثم جمال سلامة والراقصين الأوائل مشيرة إسماعيل وعايدة رياض".

وأكمل: "حضر الرئيس محمد أنور السادات افتتاح أوبريت عيون بهية لرشاد رشدي، وألحان جمال سلامة، وغناء سوزان عطية وياسمين الخيام، ومحمد الحلو ومحمد رؤوف، ونحتاج إلى أيام طويلة لكي نحكي تاريخ مسرح البالون والسيرك القومي، ومن هنا فإن هدمهما خطأ كبير لا يجب الانسياق خلفه تحت أي مبرر".