عمر مروان في ذكرى أكتوبر: نواجه حروبًا تستهدف تدمير المجتمع

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، إن ليوم السادس من أكتوبر في كل عام ميلادي، مكانة خاصة لدى المصريين والعرب، وذلك لما شهده من أحداث سطرها التاريخ في سجلاته، إذ تحقق النصر العسكري، وتجسدت وحدة العرب، واجتمع الشعب المصري على قلب رجل واحد خلف قيادته وقواته المسلحة.

وأضاف "مروان"، في بيان الأحد، أن مصر تواجه هذه الأيام حروبًا بأشكال جديدة غير الشكل التقليدي، ولا تقل عنه فتكًا وخطورةً، لأنها تنتهي إلى تآكل المجتمع داخليًا، وتدميره ذاتيًا، ومن ثم تلاشي الدولة القوية.

وتابع: "ويلعب المال الدور الرئيس في الحروب الجديدة بشراء النفوس الضعيفة، وتضليل العقول البسيطة، ونشر سموم الشائعات، والترويج للأفكار الهدامة، وتشجيع السلوكيات الشاذة، فلا تكون هناك قدرة على التفكير السليم أو مكنة العودة للتصرفات الناضجة المسئولة، ونضحى أمام الدولة الفاشلة التي لا تقوى على ممارسة مهامها تجاه مواطنيها".

واستطرد قائلاً: "فما أحوجنا إلى استعادة روح نصر أكتوبر من وعي حقيقي بالمصالح والمخاطر، والتكاتف بين جميع فئات الوطن، والاصطفاف خلف قيادتنا في المواجهة المفروضة علينا. والنصر كان ثمنه أرواح الشهداء، ودماء المصابين، وصمود المخلصين .. فكل الإجلال لهم جميعًا".

وذل بيانه بتوجيه تحية واجبة للقوات المسلحة، وللشعب المصري الذي دعمها، ووقف خلفها سدًا منيعًا ضد أي محاولة للتأثير عليها، أو النيل من عزمها، أو تقليل قدراتها، وكذلك دعوات صادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالنصر على الإرهابيين والخائنين والحاقدين، لتحيا مصر كما يتمنى لها من رفعةٍ، وعزةٍ، ورخاءٍ.