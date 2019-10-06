الناقد أحمد أبوالعلا رافضًا هدم البالون: "التراث ليس للبيع"

كتب- محمد عاطف:

عمت حالة من الغضب الشديد بين المثقفين منذ دعوة النائبة نشوى الديب، بنقل مسرح البالون والسيرك القومي، من العجوزة إلى إمبابة.

من جانبه، قال الناقد أحمد عبدالرازق أبوالعلا، لمصراوي: إن النائبة تريد إحياء تلك المحاولة التي سبق لوزارة المالية أن تحدثت عنها في عام 2017 حين صرح وزيرها بأن الوزارة تعتزم تفعيل خطة بيع بعض أراضي الدولة خلال عام 2018 ، وأنها ستبدأ إجراءات طرحها للمستثمرين ، ومنها أرض المعارض بمدينة نصر ومربع مسرح البالون بنيل العجوزة، وذلك لتوفير مبلغ قدرته الوزارة - وقتها - بخمسة مليارات جنيه.

وأضاف: "يبدو أن النائبة تُذكر الدولة بهذا الأمر الذي لم يُنفذ، ومن هنا أقول لها، لا ينبغي أن تكوني أداة في أيدي الذين يعبثون في تراثنا الثقافي، ويريدون بيعه بزعم توفير الأموال، لأننا لو وافقنا على ذلك، فربما سيكون هذا الأمر مقدمة لبيع آثارنا بحجة احتياجنا للمال".

وتابع: "ما تفعله تلك النائبة أمر مرفوض تمامًا، لأن كل ما هو متعلق بالتراث الثقافي والفكري والتاريخي، ليس خاضعًا للبيع بأي حال من الأحوال، وأندهش حين يجيء ذلك التصرف من نائبة أعلم أنها كانت صحفية في جريدة العربي الناصري، وأسألها ألا تعلم أن جمال عبد الناصر هو الذي بني تلك المباني أيام وزارة ثروت عكاشة".

وتساءل "أبو العلا": "هل تريد النائبة بكلامها محاولة إحياء مشروع وزارة المالية، والاقتراب إلى أبناء دائرتها من أجل لعبة انتخابية، تجيء على حساب مقدراتنا الثقافية والتاريخية؟".