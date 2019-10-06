وزير النقل يوجه بتعديل رسومات علم مصر على صفقة الـ1300 عربة

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اتفق مع رئيس شركة ترانسماش الروسية المصنعة للصفقة 1300 عربة قطار سكة حديد، أن يتم توريد عربة كنموذج لمصر قبل نهاية أكتوبر الحالي للاختبار على السكة، مع تلافي بعض الملاحظات مثل الالتزام والتدقيق لوضعية العلم الصحيحة في الجهتين.

ولاحظ وزير النقل خلال زيارته للشركة الروسية، أن الشركة قامت بلف العلم على العربة بالكامل ما جعل العلم على إحدى الجهتين ذو وضعية صحيحة وعلى الجهة الأخرى وضعيته مقلوبة.

وأجرى وزير النقل، زيارة إلى روسيا لمتابعة الانتهاء من العربتين النموذج ضمن صفقة توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب لصالح هيئة السكة الحديد.

وأضاف "عز" في بيان الأحد، أنه بعد انتهاء اختبار العربة النموذج الثانية في المصنع يتم توريدها إلى المجر للاختبار على السكة والحصول على شهادة السلامة الأوربية يتم البدء الفوري في تصنيع ٥٠ عربية أخرى، ويتم توريدها إلى مصر خلال شهر يناير القادم، وذلك بالتوازي مع إجراءات تفعيل التعاون الاستثماري للصفقة.