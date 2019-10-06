في الذكرى الـ46 للنصر.. ننشر صور قادة حرب أكتوبر 73

كتب- حاتم أبوالنور:

نشرت صفحة "تاريخ بدون تشويه" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لقادة حرب أكتوبر 73 في الذكرى الـ46 للنصر.

شملت الصور عديدًا من أبطال معركة تحرير سيناء الذين قادوا قواتهم للنصر على العدو الإسرائيلي واستعادة الأرض، واستطاعوا تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يُقهر والتي صنعها الإسرائيليون عن أنفسهم.