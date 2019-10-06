أكثر الكلمات إنتشاراً

نصر أكتوبر تخفيض أسعار البنزين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

في الذكرى الـ46 للنصر.. ننشر صور قادة حرب أكتوبر 73

06:16 م الأحد 06 أكتوبر 2019
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة

كتب- حاتم أبوالنور:

نشرت صفحة "تاريخ بدون تشويه" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لقادة حرب أكتوبر 73 في الذكرى الـ46 للنصر.

شملت الصور عديدًا من أبطال معركة تحرير سيناء الذين قادوا قواتهم للنصر على العدو الإسرائيلي واستعادة الأرض، واستطاعوا تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يُقهر والتي صنعها الإسرائيليون عن أنفسهم.

حرب أكتوبر قادة حرب أكتوبر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان