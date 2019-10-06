الآثار تفتتح معرض "المدن الغارقة.. عالم مصر الساحر" بأمريكا

القاهرة- (أ ش أ):

افتتح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأحد، معرض (المدن الغارقة.. عالم مصر الساحر) وذلك بقاعة مكتبة (رونالد ريجين) الرئاسية بلوس أنجلوس بولاية (كاليفورنيا) في محطته الثالثة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الآثار - في بيان اليوم الأحد - أن المعرض يستمر في قاعة (رونالد ريجين) الرئاسية حتى 12 أبريل 2020، ويضم 293 قطعة أثرية، كان قد تم انتشالها من مدينتي (هيراكلون) و(كانوبيس) بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وميناء أبي قير، ومن أهم القطع المعروضة؛ تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.

وأوضحت أن رحلة هذا المعرض بدأت عام 2015 .. حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان "اوزيريس، أسرار مصر الغارقة" ثم انتقل إلى المتحف البريطاني بانجلترا حتي أنهى رحلته في مدن أوروبا في مدينة (زيورخ) بسويسرا، وبدأ رحلته بالولايات المتحدة الأمريكية بمدينة (سانت لويس) بولاية ميسوري ثم مينابولس.