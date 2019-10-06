أمانة دور وهيئات الإفتاء تهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى أكتوبر

كتب- محمود مصطفى:



هنأت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائـد العـام، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكافة جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسةوالأربعين لملحمة انتصارات 6 أكتوبر المجيدة .

وأكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصين وسيفه الذي قدم ولايزال العديد من التضحيات منأجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري ومواجهة المخاطر والمؤامرات التى تحاك ضده حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء .

ودعا الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى بيانه اليوم ،السبت، كافة جموع الشعب المصرى إلىالالتفاف حول قواته المسلحة الأبيّة التى تدافع بعزة وكرامة عن مقدرات الشعبوالذود عن أراضيه .

ودعا نجم، الشباب إلى عدم الالتفات مطلقا والانسياق خلف المؤامراتوالشائعات التى تستهدف ضرب أمن واستقرار الوطن وتعطيل ما تحقق من تنمية فى مختلفالمجالات وأن يكونوا على قدر المسؤولية فى هذه المرحلة التى يمر بها وطننا الغالى مصر والتى تحتاج من الجميع إلى بذل الجهد والتفانى فى العمل والعرق حتى تحتل مصرناالغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب .

وثمّن نجم التضحيات والبطولات التى تسطرها القوات المسلحة ورجالها البواسل فى مواجهة جماعات الغدر والخيانة ومخططاتها الشيطانية وسعيها الدؤوب لادخال البلاد فى نفق مظلم ، مطالباً الجميع إلى استلهام روح انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة في هذا الوقت الذي تمر فيه مصرنا الغالية بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف كافة أبنائها لمواجهة المكائد والمؤامرات وتدحر التنظيمات والجماعات الإرهابية .

وتوجه الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد جميع شهداءناالأبرار، الذين روّوا بدمائهم الطاهرة تراب مصرنا الغالية وقدموا أرواحهم فداءً لوطنهم حتى تحررت سيناء الغالية، ودعا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية منكل مكروه وسوء وأن يجنبها مكر الماكرين وكيد الحاقدين الغادرين .